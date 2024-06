Carlo Conti, Sanremo 2025 rivelato a Uno Mattina Estate: «Sogno Vasco Rossi che apre con Alba Chiara. Big e nuove proposte divisi e ci saranno meno canzoni»

Carlo Conti è stato ospite di Giorgia Cardinaletti a Tg1 Unomattina Estate dove ha svelato i primi particolari sul prossimo Festival di Sanremo 2025 di cui lui sarà il direttore artistico e quindi conduttore e ha svelato il sogno di portare Vasco Rossi. «La musica sarà al centro come lo è stata sempre nei miei Festival passati», ha dichiarato il conduttore che, poi, ha aggiunto: «Come ospiti? Non so ancora chi vorrò avere, magari in questa edizione non ci saranno nemmeno. Voglio precisare però che il regolamento sarà la mia priorità e ci sarà questa suddivisione tra big e giovani, ci sarà la serata della cover e il vincitore delle nuove proposte sarà eletto a parte. Io finirò prima ma ci sarà il dopo Festival, quindi meno canzoni in gara. Ancora non so chi mi accompagnerà sul palco». A Sanremo «sarebbe un sogno aprire con Vasco Rossi che canta 'Alba Chiara'» ha poi aggiunto Carlo Conti al Tg1 Mattina estate, rispondendo alla domanda di Giorgia Cardinaletti su quali ospiti gli piacerebbe avere al Festival che lancia l'appello: «Vasco pensaci».

