Anna Sviridenko, i messaggi prima di essere uccisa dall'ex marito: «Sono disperata, non so per quanto resisterò. Mi vuole portare via i figli»

di Redazione web

Femminicidio di Modena, emergono i messaggi choc di Anna Sviridenko, la mamma coraggio che lunedì sera è stata brutalmente ammazzata a Modena dall’ex marito Andrea Paltrinieri, 48 anni. «Mi odia così tanto. Come posso fidarmi di lui. Credo che questa guerra non finirà mai», scriveva lei. Gli audio prima di essere uccisa, il corpo è stato lasciato davanti alla caserma. «Sono disperata, non so per quanto resisterò. Mi vuole portare via i figli», riporta il Resto del Carlino. Il 48enne è stato interrogato in cella. Per la Procura è un delitto è stato premeditato.

Anna Sviridenko uccisa e messa nel bagagliaio dall'ex marito. Le lacrime dei colleghi: «La amavano tutti, pensava sempre al bene dei suoi due bambini»

Andrea Paltrinieri in carcere a Modena: l'interrogatorio

Ieri intanto è tenuta in carcere a Modena l'udienza di convalida dell'arresto di Andrea Paltrinieri, l'ingegnere 48enne che lunedì si è presentato alla caserma del comando provinciale dei carabinieri per confessare di aver ucciso la moglie Anna Sviridenko, 41enne bielorussa, il cui cadavere era nel furgone parcheggiato proprio di fronte al comando provinciale.

Ieri i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione dell’indagato, ma pare non vi siano tracce dell’efferato delitto. Quella sera i bambini della vittima giocavano con i nonni paterni proprio in quella palazzina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA