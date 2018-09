Sale sul bus con 4 minuti di anticipo, 92enne multata dal controllore

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veder partire icon puntualità per molti è un'utopia, per altri la normalità, ma quello che è successo in Svizzera è decisamente insolito. Una signora è stataper essere salita su un bus conrispetto a quello che era l'orario stabilito per la partenza.La 92enne si è vista fare una multa pari a 200 franchi a Winterthur, Zurigo. La donna era in possesso di un abbonamento annuale che le consente di usufruire dei trasporti pubblici a partire dalle 9 del mattino. La signora però ha preso l'autobus alle 8:56 e quando il controllore ha notato la "scorrettezza" per lei è scattata la sanzione. La nonnina ha riconosciuto che il controllore ha agito secondo la legge ma alla stampa locale ha precisato: «mi sarei aspettata che mi venissero incontro».La storia ha avuto una grande risonanza sui social tanto che la stessa compagnia di trasporti si è espressa in merito, dicendo che il controllore, in effetti, avrebbe potuto anche chiudere un occhi. Poi però ha concluso che affinché tutti rispettino le regole ci vuole una politica piuttosto severa.