Sagrada Familia, completata la quarta torre: l'inaugurazione prevista nel 2026

Dopo oltre 140 anni dall'inizio dei lavori, la celebre Sagrada Familia di Barcellona, sta completando la quarta torre. Progettata dall'architetto spagnolo, Antoni Gaudí, sepolto nella cripta della chiesa, questa opera di architettura di fama mondiale famosa per essere incompiuta, sta per vedere la parola fine. Ognuna delle quattro torri rappresenta uno dei quattro evangelisti, Matteo, Giovanni, Marco e Luca, che raccontano la storia della vita di Gesù e che circonderanno quella centrale e più alta dedicata a Cristo, la prossima e ultima torre su cui si lavorerà.

Torri complete

Nella scorsa settimana, sono state collocate le sculture che simboleggiano Matteo (un uomo) e Giovanni (un'aquila), che si uniscono a Marco (un leone) e Luca (un bue).

Patrimonio Unesco

La prima pietra della chiesa fu posata nel 1882, e nel corso degli anni, il monumento - patrimonio dell'umanità dell'Unesco - ha attirato e continua ad attrarre milioni di visitatori. Gaudí, morto nel 1926, ha dedicato gran parte della sua carriera professionale alla Sagrada Familia, opera incompiuta diventata un simbolo di Barcellona in tutto il mondo.

Presto finita

I lavori di costruzione in corso si basano sui modelli in gesso dell'architetto, sulle foto e sulle pubblicazioni dei suoi disegni originali, che furono distrutti in un incendio degli anni '30. Si prevede che sarà completata nel 2026, nel centenario della morte di Gaudí.

