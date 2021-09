Duomo di Milano "sommerso" dai click: nella top ten delle mete europee più ricercate su Google Maps. E c'è anche il Colosseo

Ci sono anche il Duomo di Milano e il Colosseo di Roma nella top ten delle mete europee più ricercate su Google Maps. Una soddisfazione per l'Italia intera. Per quanto riguarda i luoghi di culto, la cattedrale simbolo di Milano, è seconda, in popolarità e numero di clic, solamente alla Sagrada Familia di Barcellona.

Nella classifica generale di popolarità, vinta dalla Tour Eiffel, il Duomo si piazza al nono posto, preceduto da altre due mete italiane: Colosseo (quinto per numero di clic) e costiera amalfitana (settima). Sono i risultati, pubblicati da Google in un blogpost, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che si celebra il 27 settembre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 16:50

