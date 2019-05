Ruba un lemure da uno zoo, 19enne nei guai: «Volevo averlo come animale domestico»

Stranger Things 3, la Coca-Cola pronta a riproporre la 'New Coke' come nel 1985​

Mercoledì 22 Maggio 2019, 14:31

Ha fatto irruzione, di notte, all'interno di unoe, dopo aver fatto un grosso buco in una rete di protezione, è entrato nell'area in cui si trovava unperl'animale e portarlo a casa. Per questo, un ragazzo di 19 anni è finito a processo., 19enne californiano, ha patteggiato una pena per aver rubato Isaac, un, di circa 32 anni, dallo. I fatti risalgono al luglio dello scorso anno e, come spiega anche l'Independent , il giovane ha ammesso la propria colpevolezza: «Sapevo benissimo che era un lemure, lo volevo prendere e portare a casa per averlo come animale domestico».Dopo il blitz nello zoo, ilera stato rinvenuto in una scatola di plastica fuori da un hotel, in buone condizioni di salute. Isaac era stato riportato allogià il giorno successivo, insieme ad altri animali, tra cui alcune scimmie, che erano fuggiti approfittando dei buchi nelle reti praticati dal ragazzo. Il 19enne, ora, rischia fino a un anno di carcere ed una multa fino a 100mila dollari (circa 90mila euro).Per fortuna, dopo quella notte non ci sono state gravi conseguenze per l'anziano, nonostante la scatola di plastica in cui l'animale era stato nascosto non consentisse una adeguata ventilazione. I lemuri sono una delle specie vertebrate più a rischio di estinzione in tutto il pianeta.