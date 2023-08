«Troppo sesso», Romeo e Giulietta vietato dalle scuole in Florida

di Redazione web

Shakespeare è stato uno dei più grandi scrittori e drammaturgi inglesi. Le sue opere, oltre a essere state riprodotte più e più volte a teatro, nel corso dei secoli, hanno anche ispirato diversi film con attori molto noti al grande pubblico. Una delle caratteristiche principali degli scritti di Shakespeare è, però, il grande amore che si sviluppa tra alcuni personaggi e, quindi, la conseguente passione che viene, poi, raccontata. Proprio quest'ultimo tratto avrebbe indispettito i professori della contea di Hillsborough in Florida, Stati Uniti.

Romeo e Giulietta «sfruttati sessualmente per scene di nudo». Gli attori di Zeffirelli fanno causa alla Paramount

Romeo e Giulietta negli Ater, a Roma dal 20 al 30 maggio torna il teatro nelle case popolari

La vicenda

"Romeo e Giulietta" e altre opere di Shakespeare sono state vietate agli studenti del distretto scolastico della contea di Hillsborough, in Florida, per l'eccessivo contenuto sessuale. La decisione, spiegano le autorità scolastiche, è in linea con le nuove norme sull'istruzione approvate dal governatore Ron DeSantis. In base alle regole i dibattiti di natura sessuale sono consentiti sui banchi scuola solo durante lezioni dedicate alla salute. Oltre a Romeo e Giulietta, il distretto ha deciso di censurare parte del "Macbeth" e dell'"Amleto".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA