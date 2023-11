L'annuncio choc al ristorante: «Bevete solo acqua? Non facciamo beneficenza». Il proprietario attaccato si difende così

di Redazione web

Cenare al ristorante è un lusso che non tutti possono permettersi. E scegliere qualcosa di più economico dal menù non dovrebbe essere affatto un problema. Ma c'è un ristorante, che prova a far sentire in colpa i suoi clienti con un annuncio particolare sul menù. A testimoniarlo è una coppia di fidanzati, che dopo aver cenato in un ristorante di carne, ha condiviso il particolare annuncio che li ha lasciati senza parole. «Prendi solo dell'acqua? Non siamo un ente di beneficenza», si legge.

Il racconto

Il ristorante in questione è la steakhouse danese Köd di Londra. I due ragazzi hanno raccontato la loro esperienza, avvenuta domenica 12 novembre. Nel ristorante è previsto un menù fisso da 30 sterline a testa (circa 34 euro). Sotto all'indicazione, l'avvertimento: «Puoi avere l'acqua del rubinetto, ma ricorda che gestiamo un ristorante, non un ente di beneficenza.

Il proprietario si difende

Morten Ortwed, il proprietario del ristorante è un danese che si è trasferito a Londra e ha aperto la steckhouse. Dopo le critiche si è difeso, spiegando che «se tutti ordinassero solo acqua non potremmo far fronte alle spese con la nostra offerta». Inoltre, ha aggiunto che il suo è umorismo danese e che deve ancora abituarsi a quello inglese.

