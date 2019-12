Ricercato dalla polizia da settimane non riesce a resistere e fa una diretta su Instagram, arrestato

Gravissimo bimbo di 5 anni: si è infilato in lavatrice e ha avviato il lavaggio

Lunedì 30 Dicembre 2019, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

viene incastrato. Kevin Gaines Jr, 20 anni, è stato arrestato nella contea di Volusia dalla polizia che era sulle sue tracceperché sospettato di aver rubato un'auto. Dopo il furto il giovane si era, scomparendo nel nulla, fino a quando la voglia di comparire sui social lo ha tradito.Come riporta anche il Daily Mail , il 20enne aveva l'obbligo di firma, ma dopo essere stato sorpreso a delinquere era scattato il mandato di arresto, che però non è mai stato possibile effettuare vista la sua fuga. Era riuscito a rifugiarsi in una casa in Beresford Avenue dalla quale trasmetteva dirette su Instagram, e proprio grazie a una serie di indizi sui social le autorità sono riuscite a rintracciarlo.Gaines è stato accusato di furto d'auto, resistenza a pubblico ufficiale guida con una patente sospesa. In precedenza era stato arrestato per due diversi crimini: un furto d'auto e una sparatoria in una pista di pattinaggio. Ora è in stato di arresto.