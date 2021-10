La Regina Elisabetta torna in pubblico e pianta un albero con Carlo: il "Queen's Green Canopy" in vista del Giubileo di Platino

La regina riappare in pubblico dopo due mesi d’assenza e insieme al figlio, il principe Carlo, pianta un albero per l’iniziativa del Queen's Green Canopy in vista del Giubileo di Platino, con cui Elisabetta celebrerà i suoi settanta anni di regno.

La Regina torna in pubblico e pianta un albero con Carlo

La regina Elisabetta, torna ad apparire in pubblico dopo due mesi trascorsi in vcanza con la famiglia nel castello e assieme al principe Carlo pianta un faggio nella loro tenuta di Balmoral, in Scozia per segnare l'inizio ufficiale del Queen's Green Canopy. A loro si sono uniti gli alunni della Crathie Primary School, che hanno intrapreso progetti sulla natura in tema con l'incontro. L'inizativa del Queen's Green Canopy, indirizzata a tutti i cittadini inglesi che sono stati invitati a “Piantare un albero”, serve per proteggere e aumentare il numero di piante in occasione del Giubileo di Platino del 2022, in cui verranno festeggiati i 70 anni di regno di Elisabetta

Dal Duca di Edimburgo al Duca di Cambridge, spiega il “The Telegraph” la famiglia reale non ha mai esitato a fare campagna in favore del verde. La stessa Regina, come confidato da un suo anziano assistente, ha fatto la sua parte spegnendo le luci, riducendo lo spreco di cibo e riciclando i vestiti

Samantha Cohen, ex assistente segretaria privata e vicepresidente del Queen's Green Canopy ha spiegato che Elisabetta ha sempre "supportato silenziosamente" le campagne della sua famiglia sulle questioni ambientali, lasciando loro il compito di guidare: «La regina, come molti della sua generazione – ha scritto in un articolo sul quotidiano - è sempre stata conosciuta per il suo buon senso, l'approccio postbellico alle cose: spegnere le luci, ridurre lo spreco di cibo e riciclare i vestiti. Anche The Queen's Green Canopy è un concetto molto semplice e di buon senso: pianta più alberi!».

