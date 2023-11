«Ho ammesso quanto poco lavo il reggiseno e tutti erano scioccati: secondo gli esperti di pulizia sono una cloaca di batteri»

di Marta Goggi

La confessione di un'influencer ha aperto un vero e proprio dibattito sui social. Gli utenti sono rimasti senza parole quando hanno scoperto quante volte la donna lava il reggiseno. Laura Henshaw stava ospitando il suo podcast quando ha detto che mette il lavatrice il suo reggiseno solo una volta al mese.

La confessione

L'influencer dopo aver detto che lava il suo reggiseno di rado ha continuato: «È più difficile lavare un reggiseno e ho anche la sensazione che più lunga è la vita del reggiseno, meno lo lavi». Su TikTok è scoppiata una vera e propria polemica in merito, un utente ha scritto: «Ne indosso uno nuovo ogni giorno e lo butto nel cestino ogni giorno!».

Un esperto ha parlato a The Sun in merito alle buone abitudini da tenere in materia pulizia: «Tutte le cellule morte della pelle, gli oli e il sudore intrappolati sotto il reggiseno costituiscono un pozzo nero di batteri e lieviti. Non lavarsi abbastanza frequentemente può causare macchie e odori persistenti sul reggiseno, nonché irritazioni della pelle, eruzioni cutanee o infezioni cutanee locali dovute a lieviti o batteri».

