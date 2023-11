«Ho vissuto 9 mesi su un'isola remota senza elettricità: abbiamo finito il cibo fresco e non c'era acqua potabile»

di Marta Goggi

Sui social è diventata molto nota un'influencer per la sua vita fuori dal comune. La donna si chiama Jade Angeles Fitton e ha vissuto per quasi un anno su un'isola sperduta, al largo della costa del Devon in Inghilterra, in una casa senza elettricità.

Il racconto

Il luogo preciso si chiama Lundy e si trova circa 20 chilometri dalla costa del Regno Unito, l'isola è nota per essere decisamente selvaggia. La donna si era trasferita nel dicembre 2020 con l'intenzione di rimanere lì solo per quattro mesi, ma è poi rimasta bloccata per la pandemia. In inverno l'unico modo per raggiungere Lundy è un elicottero, ma Jade ha scritto su Vogue: «Senza visitatori, non c'erano elicotteri, il che significava senza rifornimenti per un mese, finché non fosse arrivata la barca. Abbiamo finito tutto il cibo fresco. Prima le verdure a foglia verde, poi le banane, le mele, le carote, le cipolle, l'aglio». Anche le condizioni climatiche non erano delle migliori, il vento era molto forte, faceva freddo e non c'era nè elettricità né acqua corrente potabile.

