Principessa Anna, la frase sull'età a Carlo III nel giorno dell'incoronazione. La reazione del Re

La principessa Anna, 73 anni, e Re Carlo III, 75 anni, entrambi figli della regina Elisabetta II (morta l'8 settembre 2022), sono da sempre uniti. Lei è la secondogenita, da sempre vicina al fratello, nell'attesa per la corona e nei momenti più difficili della sua esistenza. Nel giorno più importante della sua vita, l'incoronazione, non poteva che essere una delle persone a lui più care, a strappare a Carlo una risata che ha già fatto il giro dei social britannici.

Cosa ha detto la principessa Anna a Re Carlo III

Nelle riprese del dietro le quinte del nuovo documentario della Bbc "Charles III: The Coronation Year", Carlo III: l'anno dell'Incoronazione, andato in onda martedì 26 dicembre nel Regno Unito e poi diffuso su X, è stato mostrato un siparietto che ha visto protagonisti Carlo, circondato dai cortigiani, e la Principessa Anna.

In un momento di pausa a margine della solenne cerimonia d'incoronazione, di ritorno a Buckingham Palace, Anna ha accolto il fratello dicendogli: "Hi, Old Bean" (espressione un po' desueta britannica che significa letteralmente "Ciao, vecchio fagiolo" ma che può essere anche tradotta come "Ciao, vecchio mio").

La reazione di Re Carlo III

Re Carlo si è immediatamente lasciato andare ad una risata e ha poi baciato la mano della principessa.

Il ruolo della principessa all'incoronazione

«È un ruolo che mi è stato chiesto di ricoprire e ho risposto di sì – ha detto con l'ironia che la contraddistingue – quantomeno, scioglie ogni mio dubbio sull'abbigliamento». L'unica figlia della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, ha seguito a cavallo la carrozza del Re Carlo e della Regina Camilla lungo il percorso dall'Abbazia di Westminster a Buckingham Palace.

Mentre molti membri della famiglia reale hanno partecipato alla parata viaggiando su carrozze o automobili, la Principessa Anna è stata l'unica reale a cavalcare.

