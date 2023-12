Sarah Ferguson con re Carlo e Camilla a Natale: non succedeva da oltre 30 anni

Durante le feste di Natale le famiglie si uniscono per festeggiare, brindare e scambiarsi i regali. Anche in quelle reali accade tutto questo, ma in una tenuta che può ospitare più di 50 invitati come quella di Sandringham, nel Norfolk.

Per la prima volta in più di 30 anni, Sarah Ferguson, Duchessa di York, si è unita alla famiglia reale per trascorrere il giorno di Natale con le sue figlie Eugenie e Beatrice. Presente anche l'ex marito Andrea, duca di York.