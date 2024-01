«Sarah Ferguson è forte ma al tumore questo non importa. Non ci voleva dopo tutto quello che ha passato con il principe Andrea» La Duchessa di York, soprannominata da tutti "Fergie", non sta vivendo un momento semplice della propria vita







di Redazione web Sarah Ferguson non sta attraversando un momento sereno della propria vita. Infatti, è notizia recente che alla Duchessa di York sia stato diagnosticato un melanoma maligno, ovvero, un tumore alla pelle. L'ex moglie del principe Andrea lo ha annunciato tramite una nota ufficiale che è stata diffusa dai media inglesi. Nel commento si legge che Sarah sarebbe preoccupata ma comunque vorrebbe mantenere il suo buon umore e la sua positività e questo è ciò che rivela anche un esperto reale. Le parole della fonte su Sarah Ferguson Sarah Ferguson ne ha passate tante nella propria vita e la lotta al tumore al seno, prima, e a quest'ultimo alla pelle, ora, sono solo i dolori più recenti che il suo cuore dovrà affrontare. La 64enne che, dopo il matrimonio con Andrea, è stata soprannominata "Fergie" è stata avvistata all'uscita del King Edward VII Hospital di Marylebone a Londra, qualche giorno fa e chi le avesse chiesto come si sentisse, lei ha risposto con il suo solito sorriso: «Sto bene».

Una fonte vicina a Sarah ha rivelato al DailyMail: «La scoperta di questo tumore è la peggiore ciliegina sulla torta per Sarah. Sarah Ferguson dopo il tumore, la duchessa di York: «Ho chiamato il mio seno sinistro Derek, mi ha salvato la vita» Le dichiarazioni Infine, la fonte vicina a Sarah Ferguson ha concluso dicendo al Daily Mail: «Avere a che fare con tutto questo dopo tutto quello che ha passato, in termini giudiziari, con il principe Andrea è davvero la peggiore ciliegina sulla torta. Lei è forte ma al tumore non importa quanto tu lo possa essere. Tutto ciò che le è capitato riguardo alla sua salute, l'ha portata a pensare profondamente al valore della vita e a quello della morte». Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 12:21

