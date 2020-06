In 6mila al rave dopo il lockdown a Manchester: un morto, uno stupro e 3 accoltellati Video

1/2: BREAKING: Outside of London an 18 year old man is fighting for his life in hospital after he was stabbed at an illegal rave attended by around 2000 people held in #Carrington, Greater Manchester, last night.



Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 21:48

C'è preoccupazione nell'nord occidentale per due rave illegali che la notte scorsa hanno riunito in totale 6mila persone, in aperta violazione delle regole anti contagio. Come se non bastasse un ragazzo di 20 anni è morto per sospetta overdose, una donna ha denunciato uno stupro e tre persone sono state accoltellate. «Questi rave erano illegali e ne condanno lo svolgimento, erano in chiara violazione delle leggi e linee guida per ile hanno avuto tragiche conseguenze», ha detto Chris Sykes, della polizia dell'area diCirca 2mila persone hanno partecipato ad un rave nella zona di Carrington, dove si sono verificati «una serie di incidenti» che hanno richiesto l'intervento della polizia. Gli inquirenti stanno indagando sullo stupro di una 18enne. Un suo coetaneo è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato e rischia la vita, mentre due ventenni sono stati feriti in maniera più leggera in diversi incidenti. Un 25enne è stato arrestato per «possesso di arma offensiva».All'arrivo degli agenti, ha detto Sykes, alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e vandalizzato la loro auto. Circa 4mila persone hanno partecipato ad un altro rave a Droylsden, dove vi è stato il decesso per sospetta overdose ma non si sono registrate violenze.