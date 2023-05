di Redazione web

Killer spietati come nei film e nelle serie tv, di cui hanno imitato le gesta. Tre ragazzini di 11,14 e 16 anni hanno strangolato un 12enne con la catena di una bici e gli hanno schiacciato la testa con una pietra, per poi avvolgere il corpicino della giovanissima vittima in un sacco. Infine, la confessione: «Abbiamo agito come nei film»

Uccide moglie malata di cancro dopo 50 anni insieme: «Soffriva troppo, mi implorava di aiutarla a morire»

Sparatoria a una festa tra ragazzi, tragedia in Arizona: 2 morti e 5 feriti, è caccia all'uomo

Ragazzini strangolano l'amichetto 12enne con la catena di una bici e gli schiacciano la testa con una pietra: «Abbiamo agito come nei film» https://t.co/pKNiCQrldQ — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

Il massacro del 12enne ispirato dalle serie tv

Ramji Shrivastav, il commissario di polizia di un villaggio dello stato indiano del Madhya Pradesh, ha ricostruito lo spietato assassinio commesso da tre minorenni due sere fa, spiegando alla stampa che, come loro stessi hanno confessato, i ragazzini sono stati ispirati a uccidere un amico dodicenne dalle serie sulle gang criminali che guardano in continuazione sulle piattaforme.

I tre ragazzi, di 11,14 e 16 anni, hanno strangolato il dodicenne con la catena di una bicicletta, gli hanno schiacciato la testa con una pietra, e, dopo avergli tagliato la gola, hanno avvolto il corpo in un sacco di plastica, per poi gettarlo su un mucchio di pietre.

La motivazione del gesto starebbe nelle critiche della vittima per l'infatuazione dell'amico sedicenne per una sua sorella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA