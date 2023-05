Uccide moglie malata di cancro dopo 50 anni insieme: «Soffriva troppo, mi implorava di aiutarla a morire»

di Redazione web

L'avrebbe uccisa per non farla più soffrire. David Hunter, pensionato inglese di 76 anni è accusato dell'omicidio di sua moglie, malata terminale di cancro che piangeva, lo implorava di porre fine al suo dolore. L'uomo in tribunale si è commosso raccontando gli ultimi momenti di vita di sua moglie Janice, 74 anni, soffocata a mani nude nel dicembre 2021. Il 76enne ha ammesso le sue responsabilità e la modalità con cui l'ha uccisa, solo dopo un anno di detenzione.

Morta in fabbrica operaia di 60 anni: colpita da un oggetto mentre stava lavorando

Dolore e amore

Sua moglie provava un dolore lancinante e per questo gli ha chiesto di aiutarla a morire. Un gesto tragico che l'uomo, dopo una vita trascorsa insieme, non voleva fare. «La nostra relazione era perfetta. L'amavo, ma soffriva così tanto. Aveva subito così tante altre operazioni al viso e alle mani, alle ginocchia e ai piedi», il drammatico racconto dell'uomo che ha ucciso sua moglie nella casa che avevano preso in affitto a Cipro.

Per non farla soffrire

La decisione, in un momento di enorme sofferenza. «Ha iniziato a diventare isterica, quindi ho detto: 'Sì, ti aiuterò» ha detto il 76enne inglese che singhiozzava mentre raccontava i traumatici giorni finali della vita di sua moglie, con cui stava insieme da 50 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA