Violentata a 16 anni a una festa di compleanno al bowling, i gestori le offrono ingressi omaggio per farla tacere

Una studentessa di 16 anni è stata aggredita sessualmente da due ragazzi mentre un terzo ha registrato l'atto malato sul suo telefono. Il tutto è avvenuto durante una festa all'Hollywood bowling di Sheffield, in UK. «Gli altri che stavano giocando a bowling si sono precipitati ad aiutarla dopo aver sentito urla dal bagno» ha dichiarato la madre della vittima.

L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì scorso, intorno alle 21.15: i poliziotti sono stati chiamati alla pista da bowling per le segnalazioni di una ragazza che è stata avvicinata in modo inappropriato da tre ragazzi che le hanno impedito di entrare in un bagno e poi l'hanno aggredita, prima che due dei ragazzi scappassero. I clienti sarebbero accorsi in aiuto della sedicenne dopo aver sentito delle urla provenire dal bagno.

La polizia del South Yorkshire ha dichiarato: «Siamo stati chiamati verso le 21:15 di lunedì 23 agosto dall'Hollywood Bowl di Sheffield per dire che c'era stata un'aggressione indecente nei loro locali. Un'adolescente è stata fermata, mentre entrava in un bagno, da tre giovani maschi, due dei quali l'hanno toccata in modo inappropriato sopra i suoi vestiti. Il terzo giovane - continua - è stato fermato dalla sicurezza e quando gli agenti sono intervenuti ha fornito i nomi e gli indirizzi degli altri due nella zona di Sheffield. Con l'accordo della madre della vittima, i tre giovani sono stati trattati tramite una risoluzione comunitaria e non potranno più frequentare l'Hollywood Bowl in futuro».

La mamma della vittima, che ha raccontato come sua figlia fosse lì percheè stava partecipando a una festa di compleanno, ha detto: «Sono state solo le urla di altre due ragazze nel bagno che hanno portato altri clienti a fermare l'attacco. I clienti dell'Hollywood Bowl hanno catturato e trattenuto le riprese dei giovani, ma gli altri due uomini sono fuggiti a piedi dopo che altri clienti li hanno inseguiti».

Per cui, ha scritto ai capi dell'Hollywood Bowl chiedendo un'indagine sul modo in cui è stata gestita la prova e criticando il locale per aver cercato di dare alla ragazza «pass e voucher gratuiti» nel tentativo di impedirle di presentare denunce formali.

Il personale, inizialmente, ha suggerito che la questione si potesse gestire internamente.

«È estremamente preoccupante - dichiara la madre - che il personale stia minimizzando questo tipo di incidenti e cerchi di incoraggiare le vittime a non presentare reclami ufficiali offrendo pass gratuiti e buoni».

In seguito, un portavoce dell'Hollywood Bowl ha dichiarato: «Prendiamo molto sul serio questioni di questa natura e stiamo dando alla polizia il nostro pieno sostegno e cooperazione con le loro indagini in corso».

