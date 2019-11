Ragazza di 15 anni uccide il fratellastro di tre anni e scappa: arrestata, non ha rilasciato ichiarazioni

Venerdì 8 Novembre 2019, 14:49

e poi si dà alla fuga. Una ragazza diOliwia-Marta K, è accusata di aver ammazzato il suo fratellino di appena 3 anni. La giovane, che vive a Bielefeld, in Germania, avrebbeo lasciandolo in una pozza di sangue prima di darsi alla fuga.Elicotteri e unità cinofile si sono messi subito sulle tracce dell'adolescente che è stata rintracciata a pochi chilometri da casa. Non sono note le cause del delitto. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i genitori del piccolo, una coppia di origini polacche, che erano usciti lasciando il bimbo in custodia alla sorella maggiore. I due scioccati hanno chiamato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.La 15enne dopo essere stata arrestata non ha fornito alcuna spiegazione sul delitto, così come nemmeno i genitori sono riusciti a dare una plausibile spiegazione a quanto successo. La coppia è seguita da uno psicologo che si occuperà anche di interrogare la ragazza nelle prossime ore, come riporta anche a stampa locale.