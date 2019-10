Si uccide a un anno dal suicidio della sorellina, il dramma della famiglia: «Non poteva vivere senza di lei»

Martedì 22 Ottobre 2019, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Un dramma incalcolabile quello che stanno vivendo i genitori di. A dicembre del 2018, a Manchester,. Dieci mesi dopo. Una famiglia spezzata da un dolore eterno. «Ha deciso che questo mondo era troppo crudele per lui - hanno dichiarato la mamma Tracy - Ha preso la terribile decisione di togliersi la vita proprio come ha fatto la sua sorellina Quinn a dicembre».Leggi anche >«Era perseguitato dalla sua morte e non poteva vivere senza di lei,», ha detto ancora la donna. Da quel maledetto 9 dicembre Dyllon ha smesso di studiare, ha smesso di sognare e scelto di lasciarsi affogare dal dolore. «Penso di aver sempre saputo che Dyllon lo avrebbe fatto - ammette la mamma - sapevo che non avrebbe potuto sopportare di stare senza di lei, ma speravo che avrebbe potuto resistere ancora un po'. Questo mondo è un luogo più buio senza di loro. I nostri cuori sono spezzati».La notte prima che fosse trovato morto non aveva dato segnali di ciò che avrebbe fatto. Era con i coinquilini e aveva inviato un messaggio alla madre chiedendo una copia di Watership Down (un libro), ma la donna lo aveva letto solamente la mattina sequente. A quel punto Dyllon si era già tolto la vita.