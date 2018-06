Questo studente ha solo 18 anni ma sembra un uomo anziano: lo strano caso di â€‹Xiao Cui

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un po' come Benjamin Button, ma al contrario: è il caso di un ragazzo che ha appena, ma il suo aspetto è quello di un uomo anziano., che vive a Harbin, in, è affetto da unache causa rughe alla sua pelle e lo facome un uomo decisamenterispetto all'età che ha realmente.Se messo accanto ai suoi compagni di classe, Xiao, che frequenta l'ultimo anno del liceo, sembra ancora più anziano. I primi segni di questodella pelle, che ha influito sul suo aspetto, erano giunti circa quattro anni fa. Diversi medici e specialisti lo hanno visitato, ma non sono stati in grado di individuare di quale patologia si tratti, così come è impossibile, al momento, trovare un rimedio. Al portale locale GHPage , Xiao ha spiegato la propria vicenda: «Mentirei se dicessi che il mio aspetto fisico mi piace, ma sono sempre stato una persona positiva, è la mia forza e il mio maggior pregio. Non mi lascio scoraggiare e sono un ottimo studente, ho già ottenuto l'ingresso in una delle migliori università del paese».