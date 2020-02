Punta da una zecca, donna resta paralizzata e finisce in coma

Martedì 4 Febbraio 2020, 17:25

Un incubo assolutamente inaspettato, quello vissuto dalla famiglia di unache, da un giorno all'altro, aveva iniziato ad accusare dei formicolii tramutatisi poi in una vera e propria, che l'ha portata fino al. Un vero e proprio dramma, quello di, una donna che vive in Galles e che ha rischiato di morire più volte per una banaleA raccontare la drammatica vicenda è la figlia di Sheila, la 39enne Elizabeth. Come riporta Wales Online , tutto era iniziato mentre Sheila stava organizzando il funerale di sua madre, la nonna di Elizabeth: era il 2017 e la donna aveva accusatoe scarsa sensibilità prima ai piedi e poi alle gambe e alle braccia. Col passare delle ore, quel fastidio si era trasformato in dolore e la donna non riusciva neanche a stare in piedi, così fu portata in ospedale. I medici, che avevano scelto di ricoverarla immediatamente in, non erano riusciti subito a fare una diagnosi corretta, ma avevano sospettato che Sheila avesse una malattia autoimmune, la sindrome di Guillain-Barre, in grado di colpire duramente le cellule del sistema nervoso periferico.Quello che i medici non potevano sapere né immaginare, tuttavia, è che la causa scatenante del malore di Sheila fosse una. D'altra parte, non potevano immaginarlo neanche i familiari della donna: quella puntura, infatti, non risaliva a poche ore o pochi giorni prima, bensì addirittura all'anno precedente. Le condizioni di Sheila si aggravarono al punto da far scegliere ai medici il coma indotto, poiché la donna non riusciva più neanche a respirare autonomamente. Solo in quelle drammatiche settimane, Elizabeth ricordò di quella puntura di zecca, così lontana nel tempo, e informò i medici. Dopo alcune analisi, fu stabilito che la puntura della zecca, associata alla rara sindrome di cui soffriva Sheila, fu la causa di quel tremendo malore.«In quel periodo la nostra vita è stata improvvisamente messa sottosopra. Temevamo che mia madre potesse morire e i medici non erano in grado di fornirci risposte certe» - racconta Elizabeth a distanza di oltre due anni - «I pazienti reagiscono in modo molto diverso tra loro, quindi vivevamo nel terrore dell'incertezza».Sei settimane dopo, Sheila era uscita dal coma ed aveva iniziato a mostrare piccoli progressi, ma la situazione tornò a peggiorare in poco tempo. Durante la convalescenza, la donna fu colta da un infarto e i medici furono costretti a ricorrere ad un pacemaker. Il lavoro dello staff ospedaliero fu però di altissimo livello, come ricorda la figlia di Sheila: «Medici e infermieri hanno fatto del loro meglio per aiutare mia madre, che alla fine è guarita e dopo tanto tempo è riuscita anche a camminare di nuovo. Ora è tornata ad avere una vita normale, dopo tanti anni di difficoltà, ed oggi può finalmente godersi la famiglia ed i viaggi. Insieme a mio padre, negli ultimi mesi è stata in Canada e a Trinidad & Tobago».