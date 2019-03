Smartphone come le sigarette al pub: per le telefonate si dovrà uscire

I pub di Samuel Smiths in Inghilterra hanno vietato alle persone di usare i telefoni, nel tentativo di promuovere

conversazioni sociali

. Come riporta l'Indipendent, diversi pub in tutto il paese hanno ricevuto un promemoria: le persone non dovrebbero usare i cellulari al pub ma. In pratica devono avere le stesso trattamento riservato ai fumatori.Segue una regola simile che ha visto il bandito vietato nei pub. Si dice che le strane regole siano applicate dal 73enne proprietario della società, che si dice che entri nei pub sotto copertura per controllare che siano rispettate.