«Prurito alla schiena, la visita dal medico e la scoperta choc: ora non so quanto tempo mi resti da vivere». Il dramma del papà 52enne

La storia di Geoff Sweeney è diventata virale sul web e ha commosso chiunque vi si sia imbattuto. Il papà 52enne di Derby, Inghilterra, ha scoperto di avere un tumore terminale al seno. Questo sarebbe un cancro molto raro negli uomini ma che, purtroppo, colpisce anche loro.

In una recente intervista rilasciata al Liverpool Echo, Geoff ha raccontato come ha scoperto di essere malato: «Tutto è cominciato quando sono caduto da una parete da arrampicata e mi sono fatto male al petto, ero pieno di botte e, poi, avevo un prurito strano alla schiena. Dopo alcuni giorni, i lividi sono passati, ma uno non voleva andarsene ed era anche un po' gonfio, inoltre, la schiena continuava a prudermi. Sono andato dal medico e mi ha fatto fare tutti gli esami del caso. Ho scoperto di avere un tumore alla mammella e sono rimasto scioccato».

Le parole di Geoff Sweeney

Geoff Sweeney ha raccontato al Liverpool Echo: «Dopo avere scoperto di essere malato di tumore, ho cominciato tutte le cure ma è molto aggressivo e non so quanto tempo ancora mi resti.

Geoff ha, quindi aggiunto: «Sto per morire, ma nessuno può dirmi quando arriverà quel momento perché non c'è un tempo preciso. Al momento non è cambiato molto nella mia vita, ho solo questa consapevolezza in più. D'ora in avanti, posso solo vivermi tutto al massimo».

L'evento benefico

A breve, Geoff Sweeney parteciperà all'evento benefico The Show, un progetto di ricerca e sostegno promosso dall'organizzazione Breast Cancer Now, per aumentare la consapevolezza sul cancro al seno che colpisce gli uomini. Il 52enne ha spiegato: «Sì, il tumore al seno colpisce prevalentemente le donne, ma la mia partecipazione alla serata è importante per dimostrare che chiunque, compresi gli uomini, si può ammalare di cancro al seno. Ciò che vorrei dire è che se avete qualche preoccupazione o qualche sensazione strana nel vostro corpo, fate tutti i controlli, possono davvero salvarvi la vita».

