«Al primo appuntamento chiedo di farmi vedere il conto in banca», la tecnica dell'influencer Sofia: i soldi sono importanti

Sofia Franklyn è un'influencer statunitense molto seguita sui social: il suo profilo Instagram, ad esempio, conta quasi un milione di follower. La 30enne è nota anche perché possiede un podcast, chiamato "Sofiafpodcast", in cui, insieme a vari ospiti, affronta diversi argomenti. Sofia, nell'ultima puntata del suo programma, ha suscitato non poca indignazione per le sue affermazioni in merito a ciò che le fa capire se un uomo potrebbe essere giusto o meno per lei.

La vicenda

Sofia Franklyn, nell'ultima puntata del suo podcast, ha ospitato il tiktoker Leo Skepi con il quale ha parlato dei primi appuntamenti. L'influencer ha rivelato: «Non penso che sia strano chiedere il conto in banca di una persona, io al primo appuntamento lo faccio sempre. Non sto scherzando, è la verità! Io credo che sia importante sapere dall'inizio con chi si sta uscendo. Io accanto a me vorrei un uomo che abbia o, almeno possa avere, il mio stesso tenore di vita. Io non sono una cercatrice d'oro o di soldi, perché li ho già di mio, però, penso sia fondamentale uscire con persone "uguali a te". I soldi sono importanti.

I commenti degli utenti social

Ovviamente, le dichiarazioni di Sofia hanno scatenato il mondo del web che si è letteralmente scagliato contro l'influencer. Qualcuno ha scritto: «Se una persona mi facesse una domanda del genere al primo appuntamento, mi alzerei e la pianterei in asso», «Se una ragazza chiede cose così private all'inizio, gli uomini devono capire che è un grosso campanello d'allarme per ciò che potrebbe essere» oppure ancora «Mamma mia... sarà anche ricca ma è poverissima d'animo».

