Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il caso delche durante la funzione delviene colpito dal prete non è un caso isolato . Unatutta aquella che questo prete concede ai bambini. Tirate dai cappelli e forti pacche sulla testa tanto che alcuni di lorodallo strano rito si avvicinano al prete e cercano di difendersi invano. Il, come quello del bambino in Francia, è stato girato con une mostra unada parte di questosu bambini incapaci di proteggersi.