Premio Nobel per la Chimica a List e MacMillan, «ingegneri delle molecole»

Il Nobel per la Chimica ha premiato la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Delle ricerche di Benjamin List e David MacMillan è stata premiata la nuova tecnica che i due ricercatori, in modo indipendente, hanno messo a punto, chiamata organocatalisi. Questa permette di combinare fra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni.

Grazie a questa tecnica è possibile ottenere, per esempio, nuove molecole di interesse farmacologico, oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Un'altra ricaduta importante è nel fatto che si tratta di una tecnica amica dell'ambiente, funzionale alla cosiddetta 'chimica verde'. «È un giorno meraviglioso, sono sorpreso», le prime parole del chimico tedesco Benjamin List nel corso del suo collegamento in diretta con la sede del Nobel Prize.

Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si era laurato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzati per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1996 nell'Università della California a Irvine e attualmente insegna nell'Università di Princeton.

Benjamin List (a sinistra) e David MacMillan

Dal 1901 ad oggi solo 7 donne

Da oggi ad andare indietro fino al 1901 sono stati assegnati complessivamente 113 premi Nobel per la Chimica, di cui 63 i premi di Chimica assegnati a un solo vincitore mentre solo uno scienziato, Frederick Sanger, ha ricevuto due volte - nel 1958 e nel 1980 - il prestigioso riconoscimento della Reale Accademia Svedese per le Scienze. Il premio non è stato assegnato in ben otto occasioni: negli anni 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 e 1942.

Fino ad oggi solo 7 donne hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per gli studi in Chimica e ma la prima a conquistarlo nel 1911 è stata Marie Curie che fu insignita anche del Nobel per la Fisica nel 1903. Dopo Marie Curie, a conquistare il Nobel per la Chimica sono state nel 1935 Irène Joliot-Curie, figlia di Marie Curie e moglie di Frédéric Joliot; nel 1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin; nel 2009 Ada Yonath; nel 2018 Frances H. Arnold; nel 2020 Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. Il vincitore più giovane del Premio Nobel per la Chimica è stato Frédéric Joliot a 35 anni, il più giovane laureato in chimica di sempre, mentre il più vecchio è stato John B. Goodenough che è stato insignito del Premio Nobel per la Chimica nel 1935 a 97 anni ed é stato il più anziano di sempre.

