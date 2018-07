Stormy, lo scandalo con Trump rilancia la sua carriera: arrivano boutique, film e tournée​

Arrestata Stormy Daniels, la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006. E' stata fermata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali: lo ha reso noto il suo avvocato, Michael Avenatti, definendo l'arresto una "totale trappola".Il legale ha spiegato che alcuni clienti hanno toccato Daniels in modo "non sessuale". Una legge dell'Ohio vieta a chiunque non sia un membro di famiglia di toccare una ballerina nuda o seminuda.