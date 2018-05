Trump nei guai anche per l'ex modella di Playboy, Karen McDougal: «Ora posso rivelare tutto»​

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 maggio 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 maggio 2018

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 maggio 2018

, ex sindaco di New York ed esponente di punta del Partito repubblicano degli Stati Uniti, è entrato di recente nello staff di avvocati personali di. L'ultima mossa, però, è sembrata un clamoroso autogol perché è una rivelazione sul caso della relazione conche di fatto ha inchiodato il presidente statunitense, che fino a oggi aveva negato categoricamente di aver pagato l'ex pornostar poco prima delle elezioni del 2016.Giuliani, infatti, ha confermato a Fox News di essere al corrente di un accordo, stipulato dal legale di Trump, Michael Cohen, e quello della pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford: «Si tratta di un accordo di confidenzialità tra due parti, con un rimborso di circa 130mila dollari, avvenuto durante la campagna elettorale di due anni fa. Non so, però, se Trump sapesse tutto, queste sono questioni che vengono affrontate dai team legali, il presidente è una persona troppo impegnata per badare a tutti i suoi affari».Le rivelazioni di Giuliani hanno messo con le spalle al muro il presidente Trump, che su, dove è attivissimo, ha dovuto fare marcia indietro e ammettere il pagamento. «In circostanze del tutto estranee alla campagna elettorale, l'avvocato Cohen ha ricevuto una certa cifra mensile che ha destinato come rimborso in un accordo privato e confidenziale tra due parti» - ha scritto Trump - «Si tratta di un tipo di accordo molto comune tra persone famose e benestanti. In questo caso, però, è stato raggiunto per evitare che la Clifford evitasse di continuare a diffondere accuse false e diffamatorie riguardo una presunta relazione, nonostante avesse già firmato una lettera in cui affermava che non c'era stata alcuna relazione. Prima che la donna e il suo legale lo violassero, questo era un accordo privato che non ha intaccato i fondi per la campagna elettorale o le donazioni dei nostri sostenitori».