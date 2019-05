Pompiere abusa di una bimba di 8 anni: «Credevo fosse una donna adulta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e prova a giustificarsi in modo assurdo. Michael William Palmatier, 48 anni, ha raccontato alla polizia di aver scambiato la vagina di una bambina per la bocca di una donna adulta. L'uomo, che lavora come vigile del fuoco in Arizona, è stato accusato dma lui ha provato a spiegare che si è trattato di unIl pompiere ha raccontato di essere stato molto ubriaco quando ha avuto il rapporto con la piccola. L'uomo è entrato nella sua camera da letto e ha abusato di lei, convinto di fare sesso con un'altra donna. I fatti si sono svolti durante la festa di 50 anni della zia della vittima. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la donna che ha sorpreso la piccola uscire dal bagno in lacrime, a quel punto la bambina ha raccontato quello che era accaduto. La bimba ha spiegato di essere svegliata dall'uomo mentre dormiva, nel sonno si è accorta che qualcuno la stava leccando così ha provato a scappare, riuscendo a mettersi in salvo in bagno, come riporta anche il Mirror La zia ha subito sporto denuncia e per l'uomo sono scattate le manette. Palmatier ha però cercato di giustificarsi, ammettendo sì le colpe, ma dicendo di avere problemi con l'alcol e le droghe. Il pompiere avrebbe confessato tutto a un collega, ammettendo di avere un lato oscuro in sé, ma di averlo sempre controllato. Probabilmente un mix tra farmaci e alcol lo avrebbe fatto emergere.