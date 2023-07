Il vicino molesto fa pipì sul sedile in aereo: «Volevo spostarmi, ma l'equipaggio mi ha detto no»

di Redazione web

Immagina di dover prendere un volo per tornare a casa. Probabilmente sarà in ritardo e, quasi sicuramente pieno di gente. Nella maggior parte dei casi si presume tu sia irritato, stanco e molto stressato.

Cosa potrebbe peggiorare?

In realtà basterebbe davvero poco: qualcuno che alza la voce, un bambino che piange per tutto il viaggio o, peggio, se il tuo vicino di sedile facesse la pipì proprio di fianco a te e ti venisse vietato di spostarti. Ecco quanto accaduto ad un uomo, nel suo volo da Instabul di 9 ore.

Il vicino molesto

A denunciare l'accaduto è un utente che sul noto forum americano ha chiesto un parere ai agli altri iscritti in merito ad un possibile rimborso.

Ciò, secondo gli altri utenti, è una mancanza di rispetto da parte della società aerea di cui al momento non si conoscono dettagli. In molti, infatti, scrivono che dovrebbero rimbordare l'intero prezzo del volo o pagare addirittura un risarcimento, perché, stando a quanto raccontato dall'utente che ha denunciato l'accaduto, l'equipaggio «non mi ha consentito di spostarmi. Mi hanno detto che avevo sopportato per 8 ore, per un'ora avrei potuto fare un'ulteriore eccezione».

In altre parole, l'equipaggio del volo gli ha consigliato di sopportare ancora per un po' prima di scendere e lasciarsi alle spalle l'accaduto.

Secondo quanto scritto sul forum dal protagonista della vicenda, pare che l'uomo abbia bevuto vino per tutta la durata del viaggio e che ciò avrebbe causato un'incontinenza e uno stato di alcolismo tale da inibire totalmente ogni forma di pudore.

