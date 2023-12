«Mostro i miei peli in bikini perché mi sento sexy anche se gli uomini potrebbero odiarli»

di Redazione Web

La bellezza non dovrebbe avere né canoni né parametri. Ognuno dovrebbe sempre sentirsi a proprio agio con il suo corpo e mai in imbarazzo. Smagliature, qualche chilo di troppo, peluria o ritenzione idrica sono alcuni dei difetti che ogni donna cerca di eliminare dalla propria silhouette.

Ma questo non vale per la giovane Lydi Winter, diventata famosa sui social media per andare contro i canoni di bellezza imposti dalla società. Peli in mostra anche al mare, ma la ragazza non se ne cura e cerca di scardinare parametri di bellezza femminile troppo rigidi e tradizionali.

Contro gli stereotipi

Lydi Winter è una giovane ragazza del Regno Unito che pubblica video per un solo obiettivo: condividere un messaggio rivolto a tutte le donne che non si amano, ma anche a quelle che lo fanno. Accettazione, disinvoltura e consapevolezza di sè sono alcuni punti chiave del "mantra" seguito dalla Winter.

I suoi video raggiungono milioni di follower, sia uomini che donne, ed esprimono libertà e sicurezza contro stereotipi convenzionali che tendono a vedere la donna come essere unico e perfetto, una sorta di Barbie umana. Ma Lydi Winter dice "no" a tutto questo e lo dice anche ad alta voce.

I follower

Sotto i video pubblicati dalla giovane, si leggono numerosi commenti di uomini e donne che condividono il suo messaggio.

E chi con un po' di timore confessa: «Sono assolutamente ammirato dal fatto che tu sia stata abbastanza coraggiosa da mostrare i peli con orgoglio. Mi stanno crescendo i peli alle gambe, ma non ho ancora il coraggio di mostrarli in pubblico».

