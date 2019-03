Pediatra confessa abusi sessuali sui piccoli pazienti: 31 bambini violentati, anche un neonato

Ultimo aggiornamento: 13:27

Sfruttava la sua professione per. Unè stato condannato per aver abusato di diversi bambini, di, mentre esercitava la professione. Il medico, Johnnie Barto di Johnstown, in Pennsylvania, era molto stimato dalla comunità e per anni ha vissuto mantenendo la sua reputazione.I fatti risalgono agli anni '90, quando oltre 30 bambini sono stati costretti a subire molestie dal dottore. Nei primi anni 2000 sono però arrivate delle denunce da parte di due ragazze, le giovani hanno raccontato di essere state molestate e sono così partite delle indagini. Secondo quanto riporta il Daily Mai l, il medico ha confessato gli abusi ed è stato subito sospeso dall'ordine dei medici.Barto ha ammesso di avere un problema, di essere malato, ed ora è in carcere in attesa che arrivi la sentenza definitiva con la condanna.