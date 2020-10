Papà abusa della figlia di 10 mesi e la uccide, prima di chiamare i soccorsi cerca su Google cosa fare

Abusa sessualmente della figlia di 10 mesi uccidendola, poi si mette a chattare con delle amiche. Austin Stevens di Lower Providence Township, in Pennsylvania, ha abusato sessualmente della piccola Zara Scrugg fino ad ucciderla. Quando si è però accorto che la bimba non stava bene si è messo a fare delle ricerche su Google e a chattare al posto di chiamare i soccorsi.

Leggi anche > Il bimbo di 2 anni non trattiene la pipì, il patrigno lo uccide davanti alla mamma: «Non ho reagito, ho avuto paura»

L'uomo avrebbe digitato su Google diverse frasi per capire cosa fare. Ha effettuato ricerche come 'Se il bambino smette di respirare', 'E se non senti il ​​cuore o il battito del bambino,' Il mio bambino non respira 'e "Come fai a sapere se un bambino è morto?", prima di capire che alla figlia occorreva aiuto. Prima ancora di chiamare i soccorsi ha chattato in rete con alcune amiche e solo dopo qualche ora ha allertato un'ambulanza. Quando però i medici sono giunti sul posto per la piccola non c'è stato più nulla da fare.

Una successiva autopsia ha mostrato che era stata aggredita sessualmente e aveva subito un trauma alla testa, così per il padre sono subito scattate le manette, come riporta anche la stampa locale. Stevens è stato arrestato e accusato di rapporti sessuali deviati involontari, stupro di un bambino, aggressione aggravata, aggressione indecente aggravata, pericolo per il benessere di un bambino e altri reati. Sotto choc tutta la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA