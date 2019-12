Da pannolini e assorbenti igienici nasce un combustibile alternativo

In Kenia i prodotti per l'igiene usati, come pannolini e assorbenti igienici, sono una panorama comune in città: gettati in strada. Così Peter Gachanja, un imprenditore di 26 anni attraverso la sua start-up, Leafy Ke, ha aperto la strada a un modo per abbattere le parti componenti di un pannolino usato e trasformarle in un combustibile alternativo che può essere utilizzato per cucinare nelle attività di ristorazione e nelle case.



"In Kenya, non esiste uno smaltimento adeguato di questi pannolini", afferma Gachanja a The Independent. I pannolini possono impiegare fino a 500 anni per decomporsi completamente, rilasciando metano e altro combustibile nell'ambiente mentre si decompongono. "A volte alcuni finiscono nel drenaggio, inquinando l'acqua", dice. "È un grosso problema." Così lui ha deciso di riciclarli e la sua idee ora sta spopolando. Giovedì 5 Dicembre 2019, 19:05

