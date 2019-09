Offre cibo e alcolici a un clochard ma lui rifiuta, 36enne prova ad accoltellarlo

Verona, muore dopo 2 mesi di agonia il senzatetto pestato e bruciato in stazione

Lunedì 30 Settembre 2019, 20:06

Ilper due volte e la donna loBriggette Saunders, 36 anni, ha minacciato di uccidere Steven Higgins dopo aver offerto all'uomo del cibo e alcuni alcolici che però lui ha rifiutato. Inizialmente la donna ha insistito con la sua offerta, mae arrivando a minacciare il clochard con un'arma.La donna, di i Nailsea, nel Somerset, si era inizialmente avvicinata con delle patatine dicendo a Higgins che non si sarebbe dovuto sedere dove stava, L'uomo ha rifiutato, ma poco dopo la donna è tornata con le patatine e una bottiglia di vodka. Quando il senzatetto ha fatto capire di voler restare dove stava la Saunders è andata su tutte le furie, ha afferrato un coltello da bistecca e ha provato ad ucciderlo.Il clochard ha avvertito la polizia che è corsa in suo aiuto e ha arrestato la donna. Briggette Saunders, come riporta Metro , è stata processata e condannata a 10 anni di carcere.