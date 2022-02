La mamma meteorologa è virale: fa le previsioni con in braccio la sua bambina

La meteorologa della Cbs Rebecca Should ha un'assistente speciale mentre fa le previsioni del tempo. Un video diventato virale la mostra mentre ha in braccio la figlia di pochi mesi e parla di cielo nuvoloso e possibili precipitazioni. L'esempio di Rebecca, che concilia la maternità con il suo lavoro grazie a dei datori di lavoro comprensivi, intenerisce il cuore dei telespettatori.

Fiona è molto piccola, ma è già abituata alle telecamere. Sua madre, Rebecca Schuld, 42 anni, di Milwaukee, nel Wisconsin, lavora da casa per poter badare a lei e l'emittente glielo consente. La meteorologa ha raccontato che sua figlia di 13 settimane si è svegliata dal pisolino quotidiano pochi istanti prima della diretta, così entrambe hanno regalato ai telespettatori un'adorabile sorpresa.

Meteorologist Rebecca Schuld, of CBS Milwaukee affiliate WDJT, brought her 13-week-old daughter Fiona on-air for a sweet moment during her forecast. https://t.co/IdXfeFYVDF pic.twitter.com/w9kV6oRBWC

— CBS News (@CBSNews) February 3, 2022