Sanremo 2022, Blanco dedica la vittoria alla fidanzata: chi è Giulia Lisioli

Blanco ha dedicato la vittoria al festival di Sanremo 2022 alla fidanzata Giulia Lisioli. "Blanchitobebe", infatti, non è single, ma è legato a una ragazza da circa un anno e mezzo. A «farlo impazzire» è Giulia Lisioli, 23 anni. Ecco chi è la ragazza che il cantante quasi 19enne è corso a baciare in platea dopo il trionfo accanto a Mahmood con la canzone "Brividi".

Sanremo 2022, Mahmood & Blanco dopo il trionfo: «E ora l'Eurovision»

Sanremo 2022, la dedica di Blanco alla fidanzata

La carriera di Blanco è nata per caso ed è in rapida ascesa. Giulia è la ragazza che gli è era accanto da prima, quando il successo era ancora solo un sogno. Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, è nato in provincia di Brescia nel 2003 ed è seguitissimo sui social. Quando Amadeus gli ha consegnato il mazzo di fiori sul palco dell'Ariston, il giovane lo ha sollevato dedicandolo alla sua Giulia. Poi la corsa in platea per baciarla e abbracciare la mamma.

«L’ho conosciuta - aveva raccontato Blanco in un’intervista a Radio Deejay riferendosi alla fidanzata - in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo. A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente». «Mi prendo cura di lei sempre - aveva aggiunto su Rolling Stone - Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita». Di Giulia si sa poco: frequenta il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" di Brescia e con Blanco forma una coppia affiatata.





