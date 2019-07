Ancora chiusure e vendite per Waitrose: a rischio 677 posti di lavoro

Sabato 20 Luglio 2019, 10:05

chiuderà 3 negozi e ne venderà altri quattro, mettendo a rischio 677 posti di lavoro. Il marchio britannico, noto per essere il preferito dalla nazione, non è così immune dai venti contrari che spirano inè una catena di supermercati britannici, una sorta di cooperativa, una catena di negozi di alimentari, laIl più grande, tra quelli destinati alla chiusura nel prossimo autunno, è a Stevenage, nell'Hertfordshire. Gli altri due sono a Marlow, nel Buckinghamshire e al quartier generale della British Airways vicino a Heathrow.Waitrose venderà poi i suoi negozi a Bromley nel sud-est di Londra, ad Oadby nel Leicestershire e a Wollaton nel Nottinghamshire a Lidl. L'acquirente del quarto negozio, a Sandhurst, nel Berkshire, ha chiesto di non essere nominato.I 677 dipendenti che lavorano in questi sette negozi ora entreranno in una sorta di cassa integrazione, anche se in Inghilterra esistono delle regole relative al mondo del lavoro diverse dall'Italia, e, in questo contesto,esplorerà le opportunità all'interno del gruppo per «coloro che desiderano rimanere in azienda », ha affermato l'azienda attraverso i suoi vertici.«Non è stato facile prendere una decisione del genere, ma dobbiamo fare ciò che è giusto per l'azienda nel suo complesso», ha dichiarato il direttoreIl noto marchio aveva già venduto cinque negozi a marzo e ne aveva chiusi altri cinque l'anno scorso.Inoltre, all'inizio dell'annosi era posizionata al primo posto nel sondaggio annuale dei clienti dei supermercati condotto da, ottenendo apprezzamenti soprattutto per la disponibilità del personale e per i tempi di attesa dei negozi. I negozi tedeschihanno però ottenuto un punteggio migliore per il rapporto qualità-prezzo.