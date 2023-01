La 'nonna più sexy del mondo' cerca un fidanzato: «Uscirò con un ragazzo più giovane, sono quelli che mi scrivono di più»

La "nonna più sexy del mondo" sta cercando l'amore. Gina Stewart, modella australiana di 52 anni diventata famosa grazie ai social, ha raccontato di essere pronta ad aprirsi a un uomo. «Non esco da quando un caro amico a cui ero legata è morto l'anno scorso. Ma il 2023 sembra promettente e tutto può succedere», ha detto.

Ilary Blasi di nuovo felice, Bastian appare per la prima volta sui social dell'ex moglie di Totti: «Tesoro»

Danika Mori, la pornostar italiana fermata dalla polizia: «Mi hanno chiesto se ho 18 anni. Ecco come ho risposto»

«I giovani mi scrivono di più»

Gina Stewart ha spiegato di essere stata sempre attenta a chi far entrare nella sua vita, quindi prima di lasciarsi andare dovrà incontrare «qualcuno di speciale», ha detto nella sua intervista allo Scottish Sun. «In realtà non sto cercando nessuno in particolare, credo che se sono destinata a trovare l'amore, allora accadrà e mi innamorerò probabilmente quando meno me lo aspetto», dice la modella.

Nessuna idea specifica sul tipo di uomo che dovrà conquistarla, ma Gina Stewart ha spiegato che probabilmente a conquistarla sarà uno più giovane. «Sono tanti i ragazzi che amano le donne più grandi. Ricevo molte più proposte da loro rispetto a quelli della mia età. Il più giovane con cui sono stata aveva 20 anni», ha detto. Pretendeti, è il vostro momento.

Il segreto di bellezza

Gina Stewart è una mamma di quattro figli e, anche se sembra assurdo per l'aspetto super giovanile, è già diventata nonna. Il suo profilo Instagram è pieno di foto hot e provocanti che esaltano la sua prorompente bellezza, anche se spesso viene accusata dagli utenti di risultare troppo volgare e fuori luogo «per una della sua età», «Sei una mamma non dovresti pubblicare queste foto», scrive qualcuno.

Mentre sfoggia il suo corpo super tonico con addosso bikini e maglie crop top, Gina Stewart svela quali sono gli alimenti da scegliere per seguire una dieta biologica e sana. Inoltre, ha confessato di mangiare un avocado ogni giorno e che questo può aiutare a mantenere una pelle giovanile come la sua. Ha aggiunto che il frutto può anche aiutare a prevenire condizioni della pelle come l'acne, oltre a promuovere una pelle dall'aspetto più chiaro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA