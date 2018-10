Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quella diè diventata una vera e propria missione:. Mike è unbritannico, di Middlesbrough, e ha preso in carico la storia di Darren McClintock, un giovane ragazzo che ha superato i 300kg di peso. «», l'appello che ha lanciato a tutti i fast food invitandoli a rifiutarlo all'ingresso.Una decisione radicale quella di bannare Darren da tutti i locali, una scelta dettata dalla necessità di non farlo cadere nella tentazione del suo cibo preferito. Ha addirittura prodotto un volantino che ha distribuito in tutti i fast food della zona con la foto di Darren e l'invito a «Salvate Dibsy (il soprannome), l'obesità lo ucciderà. Non servite cibo a quest'uomo».Oltre ai problemi di salute derivati dal consumo di cibo spazzatura, Darren è stato anche vittima di bullismo per via del suo aspetto. Su spinta della madre ha deciso di dare una sterzata alla sua vita, abbandonare un'alimentazione che lo stava uccidendo e tentare di dimagrire il più possibile.«Sono arrivato al punto in cui le gambe e la schiena mi facevano male tutto il tempo e sono finito in ospedale -- Il dottore mi ha chiesto se volevo vivere una vita lunga o continuare in quella maniera e morire presto. Ora devo affrontare il mio problema e affrontarlo a fondo, ora o mai più» .