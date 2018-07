John Lee Cowell, un uomo con una lunga scia di precedenti penali.



Bimba abusata, don Paolo ai domiciliari: poteva violentarla ancora. «Pensavo avesse 15 anni» Una ragazza afroamericana di 18 anni, Nia Wilson , è stata uccisa a coltellate a Oakland, in California, ad una stazione dei bus: è successo lo scorso 22 luglio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. La studentessa era insieme a due delle sue sorelle quando è stata colpita a morte da un senzatetto,, un uomo con una lunga scia di precedenti penali.

A raccontare la sua storia è stata l'attrice Anne Hathaway (Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, e prossimamente al cinema con Ocean's 8). In un post su Instagram, l'attrice ha sottolineato come quest'omicidio sia stato

«Era una ragazza nera ed è stata uccisa a sangue freddo da un uomo bianco. Gli afroamericani temono per la loro vita quotidianamente in America e questo va avanti da generazioni. I bianchi non hanno la stessa paura».

«un atto di razzismo»: la polizia, per la Hathaway, sta invece «cercando di dire che era malato e pazzo».