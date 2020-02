Neonata piange per la dermatite, madre la morde al volto e la immerge nell'acqua bollente

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lala mamma la. Lea Robinson è stata arrestata a Tulsa, in Oklahoma, dopo aver picchiato la figlia di appena un mese perché laa causa di una dermatite da pannolino.Pare che la piccola fosse irritata dal bruciore causato dalla dermatite. La mamma però ha perso la pazienza e l'ha prima morsa in faccia e poi l'ha messa in una vasca bollente. Subito dopo ha portato la neonata in ospedale dicendo che la piccola era scivolata erroneamente nell'acqua bollente, ma i medici hanno subito fatto scattare la denuncia, individuando le lesioni sul suo corpicino come abusi.Lea ha poi confessato di aver perso la pazienza non riuscendo a placare il pianto disperato della figlia. Secondo quanto riporta il Sun , la donna è stata arrestata e a breve si svolgerà il processo a suo carico. La bimba invece è stata affidata ai servizi sociali.