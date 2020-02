Mamma lascia la figlia di 5 settimane al suo spacciatore come garanzia: «Non avevo soldi, ho dovuto farlo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 17:39

come garanzia per una. Amy Colyer, 26 anni, delle cascate di Wichita in Texas, ha lasciato all'uomo ala figlia di appena 5 settimane come garanzia per evitare ripercussioni più gravi.La donna, tossicodipendente, doveva del denaro al suo spacciatore, ma non lo aveva, così gli ha lasciato la figlia in attesa che lei trovasse la cifra stabilita. A lanciare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, come riporta il Sun , che vedendo la bimba in casa si è insospettita. I fatti risalgono al 2017 ma solo in questi giorni è arrivata la sentenza definitiva. Subito dopo la chiamata scattarono le indagini. La bambina è stata affidata ai servizi sociali e la madre arrestata.La 26enne, alla quale in passato erano stati tolti altri figli, ha spiegato di essere stata minacciata, ha detto che l'hanno obbligata a dare in ostaggio la figlia in attesa del denaro. La donna, che è stata comunque arrestata con l'accusa di abbandono di minore. Subito dopo lo svolgimento dei fatti fu condannata a cinque anni di libertà vigilata, ma recentemente ha infranto l'ordine cercando di derubare un uomo, così ora dovrà scontare 9 mesi in carcere.