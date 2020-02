Figlio nudo in ginocchio sul grano, bimbo di 8 anni costretto a un intervento: «Doveva essere punito»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 16:14

Puniscono unfacendoloe finiscono in carcere. La mamma e il patrigno del piccolo, sono statiin Russia a causa delle lesioni riportate dal bimbo. Il piccolo è stato fatto inginocchiare nudo sopra i chicci di grano che sono permeati nella pelle e hanno reso necessario un intervento chirurgico.Il bambino è riuscito a fuggire da casa e ha chiesto aiuto a dei vicini. Vedendo in che condizioni erano le sue gambe hanno chiamato i soccorsi e in ospedale è scattata la denuncia. Pare che il bambino fosse stato messo sui chicchi di grano nudo più volte, nel corso del tempo i semini hanno permeato la pelle e hanno dato origine a una grave infezione.I medici hanno dovuto estrarre chirurgicamente i corpi estranei. I genitori hanno spiegato di aver punito il bambino perché era fuggito da casa rubando dei soldi, così hanno voluto dargli una punizione esemplare. La mamma si è detta pentita, però sia lei che il compagno dovranno scontare una pena di un anno e mezzo in carcere, come riporta anche Metro, mentre il figlio è stato affidato a un orfanotrofio.