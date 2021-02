Nella colonia di pinguini c'è uno completamente giallo, la foto unica: «Come vincere alla lotteria, ecco perché»

Raro pinguino giallo avvistato nella parte Sud del globo. Le immagini sono state catturate da un fotografo naturalista tra migliaia di pinguini bianchi e neri su un'isola dell'Atlantico meridionale. È la prima volta che accade e gli scienziati motivano il fenomeno parlando di una carenza di melanina, come sottolinea l'Independent. L'impresa è stata portata a termine da Yves Adams, noto fotografo belga di paesaggi e fauna selvatica. Adams stava conducendo una spedizione fotografica di due mesi nell’Atlantico meridionale, quando si è fermato su un’isola della Georgia del Sud per fotografare una colonia di oltre 120mila pinguini reali.

Leggi anche > Spiagge pulite, storia dell'imprenditore che "lava" la sabbia del mare da alghe e spazzatura

«Non avevo mai visto o sentito parlare di un pinguino giallo. C’erano 120mila uccelli su quella spiaggia ed era l’unico giallo. Siamo stati così fortunati che sia atterrato proprio dove eravamo. Se fosse stato a 50 metri di distanza non saremmo stati in grado di ottenere questo spettacolo, il sogno di una vita», ha dichiarato alla stampa Adams, il fotografo che ha immortalato il pinguino. «Vincere la lotteria della natura, vedere il più bel pinguino reale, e poterlo fotografare!», ha scritto a corredo del post sui social.







«I pinguini usano il pigmento giallo per attirare i compagni e sospettiamo fortemente che la molecola gialla sia sintetizzata internamente», è il parere del ricercatore Daniel Thomas a Smithsonian Insider. La condizione in questione è il leucismo che consiste in una perdita di pigmentazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA