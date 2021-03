Nave incagliata nel canale di Suez, l'inequivocabile rotta prima di arenarsi. E si scatena l'ironia del web

La nave incagliata nel canale di Suez da ormai quattro giorni e che ha finito per bloccare uno snodo centrale per il traffico di merci internazionale è diventata un caso di interesse mondiale, e non è difficile immaginarne il motivo considerati gli interessi economici legati all'evento: si stima che siano ogni giorno 9,6 miliardi di dollari ad andare in fumo per ogni giorno di stallo. Ma non è solo il denaro a far convergere l'attenzione dei social sulla portacontainer Ever Given.

Nave incagliata nel canale di Suez, possibile sblocco entro oggi. E arriva anche la Marina Usa

L'enorme nave, lunga 400 metri e larga 60, alta quanto un palazzo di venti piani, prima di incagliarsi ha disegnato una rotta dalla forma inequivocabile. Nonostante sia stato immediato pensare a uno scherzo o una bufala, daro il continuo fiorire di meme sul gigante arenato, la bizzarra traiettoria è stata confermata dal servizio di tracciamento VesselFinder.

