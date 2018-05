Sparatoria in un centro commerciale di Nashville, l'Opry Mills Mall, in Tennessee. Le autorità sono sul posto e non è ancora chiaro se ci siano o meno feriti. Il centro è stato evacuato. Lo riportano i media americani.Un uomo sarebbe stato fermato mentre proseguono le ricerche per un secondo assalitore.



Solo il 22 aprile scorso Nashville fu teatro di un'altra sparatoria in cui morirono quattro persone e altre quattro rimasero ferite, due delle quali in modo grave. Un bilancio che poteva essere ancora peggiore se James Shaw, un giovane afroamericano, non avesse trovato il coraggio di agguantare il fucile Ak-15 che il killer teneva in mano, e disarmarlo. Il killer, Travis Reinking, 29 anni, era ricercato e giudicato “armato e pericoloso”.