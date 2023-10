Nasa, la foto di Giove come un Picasso: ecco perchè vediamo un volto

di Redazione web

La NASA ha postato sui suoi profili social una foto che ha sconvolto il web. L'immagine è stata catturata da circa 7 mila chilometri al di sopra della superficie di Giove, sulla navicella spaziale Junoha. In molti, compresa la Nasa, hanno notato da subito che nella foto è rintracciabile un volto.

La foto

L'immagine caricata dalla NASA è accompagnata da una didascalia: «OK. Mi piace. Picasso! ⁣Il 7 settembre 2023, durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato di Giove, la #JunoMission della @NASASolarSystem ha catturato questa visione di un'area nelle regioni più settentrionali del pianeta gigante.Ve lo presentiamo il 25 ottobre, quello che sarebbe stato il 142esimo compleanno di Picasso.⁣ ⁣ L’immagine mostra nubi turbolente e tempeste lungo il terminatore di Giove, la linea di demarcazione tra il lato diurno e quello notturno del pianeta». La NASA oltre ad ammettere che la foto assomiglia decisamente ad un quadro cubista, ha inoltre specificato la particolare condizione che permette di riconoscere volti umani all'interno di immagini che in realtà non li rappresentano. L'agenzia spaziale, in merito ha riferito: «Come spesso accade nelle vedute di Giunone, le nuvole di Giove in questa immagine si prestano alla pareidolia, l’effetto che fa sì che gli osservatori percepiscano volti o altri schemi in schemi in gran parte casuali».

